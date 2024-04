De olho no acesso, América-MG estreia com grandes expectativas na Série B

Foto: Divulgação/América-MG







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 17:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O América-MG vai começar a luta pelo acesso, na noite desta sexta-feira (19), às 19h, contra o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Entre os mais experientes do elenco, está o zagueiro Éder, líder da defesa do Coelho pelo terceiro ano consecutivo.

Acostumado com a Série A e com a disputa da Copa do Brasil, o América terá apenas a Série B até o fim de 2024. Eliminado de forma prematura pelo Maringá na Copa do Brasil, a equipe iniciou a reformulação no clube e contratou o dirigente Alexandre Mattos, que deixou o Vasco há pouco mais de um mês.

-Fizemos um bom Campeonato Mineiro, tínhamos a melhor defesa e o melhor ataque até nos encontrarmos com o Atlético nas semifinais. Fizemos bons jogos, mas acabamos eliminados. É claro que também esperávamos avançar na Copa do Brasil, mas o adversário foi mais efetivo que nós. Agora, temos que pensar no que está por vir, já estamos para estrear na Série B. Não tenham dúvidas de que daremos o nosso melhor-, disse Éder.

Foto: Divulgação/América-MG

Confiança é a palavra no América-MG

O jogador falou, ainda, sobre a preparação da equipe, totalmente voltada para a competição nacional e garantiu garante que a confiança do grupo em realizar uma grande Série B está em alta.

-Tivemos uma preparação muito boa, com bom tempo de treinamentos e alguns amistosos no meio do caminho. E o melhor, com bom desempenho da equipe. Chegamos para essa estreia com expectativa bem alta pelo que foi apresentado nesse período. Temos nosso modelo de jogo definido e espero que já possamos aplicar tudo isso na estreia. Sabemos das dificuldades da competição, mas estamos bem confiantes. Uma expectativa não só nossa, mas da diretoria e dos torcedores para conseguirmos nosso objetivo maior, que é o acesso-, finalizou,