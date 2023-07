- Em toda a minha carreira sempre lidei com pressão, cobrança. Essas coisas fazem parte do futebol. Sei do meu potencial e que, apenas rendendo mais, poderei ajudar o ABC a sair dessa situação. O professor Alan tambem tem sido fundamental nos passando confiança, o que nos permite jogar mais leves, mas com bastante responsabilidade - disse.



O clube da Região Nordeste encara o Juventude, no Alfredo Jaconi, no próximo sábado (15), pela 17ª rodada da competição nacional. Gedeílson ressalta a produtividade que o time vem apresentando, mas afirma que falhas não podem mais acontecer.