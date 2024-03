Sport faz ótima campanha na Copa do Nordeste (Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 07:00 • Natal (RN)

ABC e Sport se enfrentam no Estádio Frasqueirão, em Natal, neste sábado (23), às 20h30 (de Brasília), pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo terá transmissão de SBT (Nordeste), DAZN (streaming) e Nosso Futebol (pay-per-view). Os mandantes ocupam a sexta colocação do Grupo B, com seis pontos, enquanto os visitantes estão na vice-liderança do Grupo A, com 11 pontos.

✅FICHA TÉCNICA

ABC x Sport

7ª rodada da Copa do Nordeste

Data e horário: sábado, 23 de março de 2024, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Frasqueirão, em Natal (RN)

Onde assistir: SBT Nordeste, DAZN (streaming) e Nosso Futebol (pay-per-view)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ABC (Técnico: Marcelo Cabo)

Carlos Eduardo, Yuri Ferraz, Wesley Santos, Richardson e Romário; Erick, Daniel e Diego Jardel; Douglas Squilo (Ruan), Daniel Cruz e Javier Parraguez.

SPORT (Técnico: Mariano Soso)

Thiago Couto; Roberto Rosales, Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Ítalo, Fábio Matheus e Lucas Lima; Romarinho, Barletta e Zé Roberto

Sport enfrenta o ABC pela Copa do Nordeste (Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)