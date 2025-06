Acompanhe a partida entre Brasil x China pela VNL masculina

Brasil e China se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 18h (de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos, pela segunda partida da segunda semana da Liga das Nações masculina (VNL). O confronto terá transmissão do SporTV 2 (canal pago) e VBTV (streaming). ATUALIZAÇÃO: Brasil vence a primeira parcial por 25 a 22! A partida está no segundo set. ➡️ Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

2º SET: BRA 1x0 CHI

🟢 BRA 21x15 CHI

🟢 BRA 17X11 CHI

🟢 BRA 10x7 CHI

🟢 Começa a segunda parcial

1° SET: BRA x CHI

🟢 BRA 25x22 CHI

🟢 BRA 20x17 CHI

🟢 BRA 16x12 CHI

🟢 BRA 10x8 CHI

🟢 Começa a partida!

🟢 Equipes no aquecimento!

Equipe espera boa segunda semana

O levantador Fernando Cachopa e o central Judson, principal pontuador da equipe comandada pelo técnico Bernardinho, foram os destaques da primeira semana e se preparam para enfrentar equipes mais fortes na América do Norte.

— A gente fez uma primeira semana muito boa, muito positiva, a gente conseguiu acumular muitas vitórias, e na Liga das Nações o que importa é isso, é vitória. Nosso primeiro objetivo desde que a gente se reuniu e iniciou os treinamentos eram esse, era classificar para a fase final e cada vitória nos leva mais próximo disso — avaliou o central.

continua após a publicidade

Brasil x Canadá pela VNL masculina (Foto: volleyballworld)

➡️ Bernardinho define os 14 para Brasil enfrentar China na VNL masculina

Tudo sobre o jogo entre Brasil e China pela VNL masculina (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e China

2° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de junho, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Chicago, nos EUA.

👁️ Onde assistir: SporTV 2 e VBTV

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte