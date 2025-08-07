Goleiro reserva do Vitória foi destaque do São Paulo no título da Copinha 2019
Thiago Couto ainda não estreou pelo Rubro-Negro
- Matéria
- Mais Notícias
A partida entre São Paulo e Vitória, marcada para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Morumbis, marca o reencontro do goleiro Thiago Couto com o Tricolor Paulista. Reserva do Rubro-Negro, o arqueiro guarda boas lembranças de Cotia e foi um dos protagonistas do título da Copinha 2019 antes de ficar escanteado no time que o projetou para o futebol.
Relacionadas
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
Formado na base do São Paulo, Thiago Couto chegou ao Tricolor em 2013 para defender o time sub-15. Aos poucos ele evoluiu e ganhou espaço até viver o ápice da sua trajetória na base do clube com o título da Copinha em 2019.
Em final contra Vasco, o Tricolor paulista abriu 2 a 0 no Pacaembu, mas deixou o Cruzmaltino empatar e levar a decisão para os pênaltis. Foi a partir daí que começou a brilhar a estrela de Thiago Couto. O goleiro defendeu duas cobranças, garantiu o título para os garotos de Cotia na marca da cal por 3 a 1 e virou protagonista em um time com muitos nomes conhecidos, como Antony, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Diego Costa, Wellington e André Silva.
Thiago Couto ainda conquistou a Supercopa e a Copa do Brasil no sub-20, títulos que o impulsionaram para o elenco profissional do São Paulo. Mas ele ficou quase três temporadas sem entrar em campo pelo time principal e só estreou em 2022, ano em que disputou sete partidas.
+ Vitória lança uniforme 3 inspirado na estética dos anos 90; veja imagens
Do Juventude ao Vitória
Thiago Couto só teve uma boa sequência em 2023, quando foi cedido ao Juventude e atuou como goleiro titular da campanha de acesso na Série B. Foram 40 jogos naquela temporada (34 pela Segundona) e um bom desempenho debaixo das traves que ajudaram a garantir o vice-campeonato.
O destaque despertou o interesse do Sport, que o contratou no ano passado para disputar a titularidade com Caíque França. Thiago Couto, porém, não engrenou e ficou ofuscado no time pernambucano. Ele só entrou em campo sete vezes no ano passado e, em 2025, atuou em quatro partidas antes de ser negociado com o Vitória.
Aos 26 anos, Thiago Couto aguarda sua estreia oficial pelo Rubro-Negro baiano, que não deve acontecer contra o São Paulo, clube onde ele se formou e guarda boas lembranças. Lucas Arcanjo, dono da posição, segue absoluto no gol do Vitória.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias