O Vitória busca recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro às 18h30 deste domingo, quando encara o Flamengo, no Barradão, pela segunda rodada. Após o treino do último sábado, os jogadores relacionados já estão concentrados para a partida, mas o atacante Renato Kayzer, recém-chegado ao clube, não deve estar entre eles.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Renato Kayzer tira primeiras fotos com a camisa do Vitória Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

De acordo com informações divulgadas pelo próprio clube, Kayzer ainda passa por recondicionamento físico. Vale lembrar que o atleta sofreu uma lesão na coxa em clássico contra o Ceará pelo segundo jogo da final do Campeonato Cearense. O próprio técnico Thiago Carpini, em coletiva após o confronto contra a Universidad Católica na última quarta-feira, disse que dificilmente Kayzer estará na escalação do Vitória contra o Flamengo neste domingo.

- Ele vem de uma lesão, machucou a posterior no último jogo que fez. Pelo que eu sei, a lesão está cicatrizada, mas precisamos entender em que etapa da transição ele está. Acredito que não [joga]. Até por ele estar voltando de uma lesão de posterior. Então vamos ter que tomar esse cuidado.

continua após a publicidade

Time provável do Vitória

Time do Vitória reunido antes de partida no Barradão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Kayzer é o único desfalque do time para este jogo contra o Flamengo. Mesmo com uma viagem pela frente para encarar o Defensa y Justicia na próxima quinta-feira, na Argentina, pela segunda rodada da Sul-Americana, Carpini deve usar força máxima na partida deste domingo.

O treino do último sábado contou com trabalhos táticos e ajustes em bolas paradas defensivas e ofensivas, que ajudaram Carpini a escolher o time ideal para enfrentar o Rubro-Negro carioca.

continua após a publicidade

Assim, a provável escalação do Vitória contra o Flamengo tem: Lucas Arcanjo; Claudinho (Raúl Cáceres); Lucas Halter, Neris (Edu) e Hugo; Baralhas, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Wellington Rato (Erick) e Janderson.

+ Conheça sobrevivente do Ninho que pode estrear na Série A contra o Flamengo