O Vitória está pronto e já em solo cearense para o confronto direto contra o Fortaleza, marcado para as 16h deste sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão. Com o departamento médico mais vazio e novidade entre os relacionados, Rodrigo Chagas busca a segunda vitória consecutiva para ganhar respiro na luta contra o rebaixamento.

O treinador relacionou 24 atletas para a partida, sendo a principal novidade o volante Dudu, que retornou de empréstimo para a Ponte Preta na reta final da última janela de transferências.

Rodrigo Chagas também vai ter à disposição os atacantes Romarinho e Renzo López, além do lateral-direito Raúl Cáceres, todos já recuperados de problemas físicos. As únicas excessões são Jamerson, que se recupera de cirurgia no tornozelo, e Claudinho e Rúben Ismael, que estão em transição.

Assim, a provável escalação do Vitória contra o Fortaleza é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Aitor Cantalapiedra (Ronald); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Rodrigo Chagas comanda treino do Vitória; confira acima provável escalação contra o Fortaleza (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o último treino do Vitória?

Depois de um aquecimento com atividade em campo reduzido, Rodrigo Chagas comandou um treino tático de 10 jogadores contra 10. Em seguida, foram trabalhadas bolas paradas ofensiva e defensiva. Por fim, os atletas aprimoraram cobranças de falta e pênaltis.

FORTALEZA X VITÓRIA

BRASILEIRÃO - 23ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Premiere;

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP);

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua (SP) e Raphael de Albuquerque (SP);

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).