O Vitória enfrenta o Mirassol às 18h30 deste sábado (horário de Brasília) no estádio Maião, na cidade de Mirassol, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time baiano está na 15ª posição, com 16 pontos, enquanto o a equipe paulista é a sétima, com 24.

Agenda do Vitória

O Vitória volta de Mirassol neste domingo e terá uma semana livre para trabalhar antes da partida contra o Palmeiras, marcada para as 19h30 do próximo domingo (horário de Brasília), no Barradão.

Treino do Vitória no Teixeirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Desfalques

Apesar da volta de Osvaldo ao time, o Vitória tem dois desfalques importantes para a partida. O primeiro deles é Erick, que levou o terceiro amarelo contra o Sport e está suspenso. A outra ausência é Matheuzinho, que sofreu uma fascite plantar (problema no calcanhar e na sola do pé).

Time feminino e base

Nem o time feminino nem o time sub-20 do Vitória têm compromissos oficiais neste sábado. Enquanto as Leoas se preparam para enfrentar o Mixto-MT no dia 6 de agosto, pela terceira fase da Copa do Brasil, o sub-20 se prepara para a estreia na Copa do Nordeste da categorias, também no dia 6, contra o Cruzeiro de Itaporanga (PB).

Próximos jogos na agenda do Vitória

Mirassol x Vitória (18h30 do dia 26/07) - 17ª rodada do Brasileirão; Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) - 18ª rodada do Brasileirão; São Paulo x Vitória (18h30 do dia 09/08) - 19ª rodada do Brasileirão; Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão; Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão.

