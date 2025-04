O Vitória deu sinais de recuperação na temporada durante os últimos cinco jogos e conseguiu sair da zona de rebaixamento após um início de Brasileirão ruim. O problema é que, neste recorte, o time de Thiago Carpini foi vazado em todas as partidas, o que escancarou algumas deficiências defensivas, principalmente em jogadas de bola aérea. Quatro dos últimos seis gols sofridos pelo Rubro-Negro, inclusive, saíram pelo alto.

Claudinho, jogador do Vitoria, durante partida contra o Fluminense no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Gols que o Vitória sofreu em bola aérea:

Atlético-MG 2 x 2 Vitória - gol Fausto Vera (1 x 1); Fluminense 1 x 1 Vitória - gol de Germán Cano (1 x 0); Vitória 0 x 1 Cerro Largo - gol de Peraza; Vitória 1 x 1 Grêmio - gol de Jemerson (1 x 0).

Esses gols, inclusive, fizeram total diferença para o Vitória e poderiam se transformar em pontos caso fossem evitados. Foi justamente sobre esses detalhes que Thiago Carpini alertou na entrevista coletiva após a partida contra o Grêmio.

- São esses detalhes que aconteceram hoje [domingo]. Fizemos um primeiro tempo quase perfeito e no único vacilo sofremos o gol. Eu sou um cara muito otimista, por isso eu vejo o lado positivo das coisas. São quatro jogos sem perder na competição. Claro que eu queria mais vitórias, mas também poderíamos estar aqui falando de um começo com mais derrotas, como foi ano passado.

Raio-x dos gols sofridos pelo Vitória

Villasanti e Ronald disputam bola pelo alto (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Recaptulando todos esses momentos, no primeiro jogo desta sequência o Vitória vencia o Atlético-MG por 1 a 0 quando sofreu o gol de empate, marcado por Fausto Vera de cabeça, que aproveitou bate-rebate na área após cruzamento de Scarpa. No fim, a partida ficou empatada por 2 a 2 no Mineirão com um gol do Galo na reta final, em chute desviado de Igor Gomes após cobrança de escanteio.

No confronto seguinte, contra o Fortaleza, o Vitória passou ileso em jogadas de bola aérea, mas voltou a sofrer na partida contra o Fluminense, pela quinta rodada. Na ocasição, Cano aproveitou bola alçada na área e ganhou de Claudinho pelo alto para cabecear e balançar as redes de Lucas Arcanjo.

Três dias depois, desta vez contra o Cerro Largo, pela Sul-Americana, Peraza nem precisou sair do chão para acertar um bonito cabeceio e punir o Vitória com mais um gol pelo alto. No final, a bola na rede garantiu a vitória para o time uruguaio.

Por fim, no último domingo, o gol foi marcado por Jemerson com os pés, mas o que chamou a atenção foi a liberdade de Wagner Leonardo na área para dar assistência de cabeça para seu companheiro de zaga, que também estava sozinho para estufar as redes.

Diante desse cenário pouco favorável pelo alto, o Vitória pode usar a semana livre para trabalhar essas lacunas e chegar preparado para o jogo contra o Ceará, que tem Pedro Raul, artilheiro do Vozão na temporada, como principal referência aérea da equipe. A partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro está marcada para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília).