Caso vença o Guarani no domingo (15), o Vitória fica muito próximo de garantir o acesso à elite do futebol nacional. A partida será disputada no Barradão, às 18h, e será válida pela 32° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



PRÓXIMOS JOGOS DO VITÓRIA NA SÉRIE B:



32ª RODADA: Vitória x Guarani - domingo, 15 de outubro, no Barradão

33ª RODADA: Sampaio Corrêa x Vitória - sexta-feira, 20 de outubro, no Castelão

34ª RODADA: Vitória x Juventude - domingo, 29 de outubro, no Barradão

35ª RODADA: Vitória x Vila Nova - Barradão (data e horário a definir)

36ª RODADA: Novorizontino x Vitória - Jorge Ismael de Biasi (data e horário a definir)

37ª RODADA: Vitória x Sport - Barradão (data e horário a definir)

38ª RODADA: Chapecoense x Vitória - Arena Condá (data e horário a definir)