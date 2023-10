Líder da Série B do Brasileirão, o Vitória está próximo de conquistar o acesso à Série A. O presidente do clube, Fábio Mota falou sobre o futuro do Leão em entrevista ao podcast Segue o BAba, do ge. Entre outros assuntos, o dirigente comentou sobre uma possível venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e explicou os planos para a próxima temporada.