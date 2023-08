Na última partida da 20ª rodada do Brasileirão, o Goiás recebeu o Athletico-PR na Serrinha. Em um jogo de muita trocação, o empate em 1 a 1 foi o placar ao apito final. Vitor Roque abriu o marcador para o time paranaense na primeira etapa, enquanto Alesson deixou tudo igual no segundo tempo. Veja os melhores momentos da partida do player acima.