Após a emocionante classificação do Grêmio para a semifinal da Copa do Brasil, depois de vitória nos pênaltis contra o Bahia, o técnico Renato Gaúcho voltou a falar da necessidade de reforços para o elenco. O comandante tem batido na tecla há algum tempo e, recentemente, o clube fechou a contratação de Iturbe. Renato ainda afirmar que irá "trocar ideia" sobre Luan, ídolo do Tricolor, que está de saída do Corinthians. Veja no player acima!