Veja como era o mundo na última vez em que o Vasco venceu o Corinthians

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Publicada em 11/07/2024 - 06:00

O mundo era muito diferente em 2010, ano da última vitória do Vasco sobre o Corinthians, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. 14 anos atrás, a cultura, o jeito de se vestir, andar, falar e se entreter era diferente. Agora, muitos anos depois, o Vasco voltou a vencer o Timão, lavou a alma e encerrou um longo tabu.

Redes sociais

Se hoje o Facebook é muito popular, naquela época era a vez do Orkut. A plataforma foi uma rede social online que ganhou grande popularidade no início dos anos 2000. Lançada em janeiro de 2004, a plataforma foi desenvolvida pelo engenheiro de software turco Orkut Büyükkökten, da Google. Inicialmente, o acesso ao Orkut era restrito por convites, o que contribuiu para a sua rápida disseminação.

O Orkut permitia que os usuários criassem perfis, conectassem-se com amigos e participassem de comunidades online. Uma característica marcante eram os depoimentos, mensagens públicas deixadas no perfil de um usuário por seus amigos. A plataforma oferecia uma maneira interativa e socialmente conectada para as pessoas compartilharem suas vidas, interesses e paixões.

(Foto: Reprodução)

Música

Na música, a bola da vez era o Restart. Formada em São Paulo em 2008, a banda era composta por Pe Lanza (voz e guitarra), Pe Lu (voz e baixo), Koba (guitarra) e Thomas (bateria). O som da Restart era caracterizado por influências pop, pop punk e new wave.

A banda alcançou grande popularidade, especialmente entre o público adolescente. Seu visual colorido, composto por roupas chamativas e cabelos coloridos, tornou-se uma marca registrada e contribuiu para sua identidade única. O estilo musical leve e as letras românticas também cativaram uma base de fãs dedicada. Curiosamente, a banda voltou à ativa em 2023, levando muitas fãs aos seus shows.

(Crédito: Estúdio Art Mix/Divulgação)

Tecnologia

Para ouvir o Restart, não havia nada melhor que um MP4. Lançado anos antes, o dispositivo era capaz de reproduzir músicas e vídeos. Usados até os dias atuais, Os reprodutores de MP4 geralmente têm telas coloridas para visualização de vídeos, capacidade de armazenamento interno ou suporte para cartões de memória, e baterias recarregáveis para portabilidade. Alguns modelos mais avançados também podem oferecer recursos adicionais, como rádio FM, gravação de voz e jogos simples.

Futebol

Resumindo apenas a Vasco e Corinthians, muita coisa mudou dos anos pra cá. O Vasco, na época, ainda não tinha Copa do Brasil e só tinha ido para a Série B em uma única oportunidade. O Timão, por outro lado, ainda não havia conquistado a Libertadores. Em relação aos rivais, Flamengo e Palmeiras, por exemplo, tinham apenas uma Libertadores cada. Agora, já possuem três.

Veja outras peculiaridades de 2010

Lula terminava seu segundo mandato como presidente, e fazia campanha para eleger sua sucessora Dilma

Salário mínimo era de R$ 510

Não existia VAR nem Goal Line Technology na arbitragem

Pedrinho, atual presidente do Vasco, ainda jogava e integraria a equipe do Olaria no ano seguinte

Lamine Yamal, que jogará uma final de Euro no próximo domingo, tinha 3 anos de idade

Neymar, aos 18 anos, era uma jovem promessa do Santos

Coutinho tinha acabado de se transferir para a Internazionale.

Messi e Cristiano Ronaldo tinham apenas uma bola de ouro cada

A Espanha tinha acabado de conquistar seu primeiro título de Copa do Mundo

Michel Teló era o cantor brasileiro mais ouvido

Marcelo Dourado era o atual campeão do BBB, apresentado por Pedro Bial

O iPhone 4 era o lançamento do momento

Não existia TikTok, e smartphones ainda eram pouco difundidos no Brasil

PlayStation 4 só seria lançado 3 anos mais tarde

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)