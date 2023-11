Pablo Vegetti foi mais um personagem dentro do Vasco que não ficou contente com a atuação da equipe na vitória sobre o América-MG. Para o atacante, o Cruz-Maltino sabia que a partida poderia ter sido desenhada da maneira que foi e a equipe estava nervosa.



- Sim, normal, porque o América já estando rebaixando joga um pouco mais relaxado. Sabíamos que podia acontecer e aconteceu. A gente sabe que não fez um bom jogo, que fomos superados em muitos momentos. Criamos situações no segundo tempo para vencer, e veio o golaço do Payet que deu a alegria final para nós e para a torcida e um pouco de fôlego para tudo que vem.