Vegetti reclama sobre árbitros em partidas contra o Palmeiras: ‘Em três jogos com eles fomos prejudicados’

Centroavante do Vasco se revolta com atuação do árbitro (Foto: Hedeson Alves/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 18:58 • Brasília (DF)

Após derrota do Vasco para o Palmeiras, neste domingo (22), Vegetti demonstrou revolta com a atuação do árbitro Rafael Rodrigo Klein na partida. A reclamação do centroavante tem como motivo um possível pênalti para o time cruzmaltino, em que Klein mudou sua decisão após revisão no VAR.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

O lance em questão teve origem no cruzamento de Emerson Rodríguez que bateu no braço do defensor do alviverde, Vanderlan. No momento, Klein marcou a falta fora da área, mas o lateral estava dentro da área. Em seguida, ao ser chamado pelo VAR para analisar a jogada, o árbitro voltou atrás em sua decisão e não entendeu o toque no braço como um lance irregular.

Ao final do jogo, Vegetti expressou seu descontentamento com a atuação de Klein na decisão e relembrou que não é a primeira vez que o Vasco se prejudica em partidas contra o Palmeiras.

- Outra vez acontece um lance com o Palmeiras. Joguei três jogos com eles, os três foram prejudicados pelos árbitros. É muito difícil. O juiz fala que foi mão, mas fora da área. Depois me dá cartão amarelo. Era uma jogada clara que podia mudar o jogo, com o Palmeiras sempre acontece, não sei por quê. É muito difícil brigar dessa maneira. Temos que melhorar, mas foi um pênalti claro. Pergunto a ele, fala que foi fora da área, com 70 mil pessoas. Nem os do Palmeiras podiam crer. É impossível para nós – reclamou Vegetti.

Vasco é derrotado pelo Palmeiras (Mateus Bonomi/AGIF)

Com o resultado negativo o Vasco quebra a sequência de cinco jogos sem derrotas no Brasileirão e permanece com 35 pontos na 10ª posição na tabela.