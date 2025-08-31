Vegetti e Coutinho analisam atuação do Vasco contra Sport: ‘Precisamos ser mais inteligentes’

O Vasco venceu o Sport por 3 a 2 neste domingo (31), mas foi pressionado pelo empate durante o segundo tempo da partida. Em entrevista na saída de campo, Pablo Vegetti celebrou o resultado no que chamou de "guerra", mas admitiu as dificuldades da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Lucas Freitas detona árbitro por pênalti em Vasco x Sport: ‘Isso é minha vida’

— Um campo muito difícil, era uma guerra e precisávamos de 3 pontos. Não conseguimos fazer o jogo que queríamos, mas precisávamos conquistar os três pontos de qualquer jeito. Nos sofremos um pouco no final do jogo, precisamos ser mais inteligentes nisso, mas o que importava hoje era a vitória. Muitas vezes jogamos bem, merecíamos vencer e não vencemos. Hoje foi um jogo muito equilibrado, muito difícil, fizemos as coisas certas e acabamos vencendo — disse o Pirata ao "PrimeVideo".

Nos instantes finais da partida, Vegetti discutiu com o goleiro Léo Jardim, que retardava a reposição da bola durante os acréscimos. O argentino explicou a situação.

continua após a publicidade

— Essas são coisas que acontecem em campo. Eu entendo que os acréscimos são mais difíceis que o jogo em si. O árbitro tinha falado que ia acabar, que era para se levantar, então tínhamos que terminar o jogo rápido. Mas essas são coisas que ficam, tenho um relacionamento muito bom com o Léo, ele é um amigo para mim — declarou.

Philippe Coutinho também citou o sofrimento do Vasco na reta final de jogo, mas destacou a capacidade do time em segurar o resultado contra a pressão do adversário.

continua após a publicidade

— Hoje a gente sai muito feliz daqui. A gente sabe que a gente pode jogar melhor do que isso. No segundo tempo a gente sofreu um pouco mais, ainda mais no final do jogo. Mas é isso, tem jogos que a gente tem que saber sofrer, ficar junto e não tomar o gol. E hoje foi importante a gente solidificar essa vitória pela briga que a gente tem, pelo caminho que a gente tem. Então a gente sai daqui feliz, é muito difícil jogar aqui contra o Sport — avaliou o camisa 10.

Por fim, o meia cruz-maltino comentou a briga contra o rebaixamento da equipe. Segundo Coutinho, o objetivo do time é deixar a situação e buscar lutar por posições mais altas no Brasileirão.

— O que a gente busca, o objetivo é lá em cima. A gente oscilou bastante desde o início do campeonato, a gente sabe que tiveram jogos também que a gente mereceu ganhar e acabamos empatando ou perdendo o jogo, mas aquilo ali não diz o que foi o jogo. A gente sabe que para sair disso, para sair dessa situação onde o Vasco não merece estar, pelo elenco que tem, pela história toda do clube, a gente precisa dar o nosso máximo a cada jogo, cada jogo é uma final, e é assim que a gente está encarado. Hoje para a gente era de fato uma final e vai continuar sendo jogo após jogo e é isso, agora tem um período para descansar e se preparar para a Copa do Brasil.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco