Vasco x Athletico-PR: confronto pela Copa do Brasil reacende rivalidade entre os clubes

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 29/08/2024 - 13:24 • Rio de Janeiro (RJ)

A rivalidade entre Vasco da Gama e Athletico-PR, embora não seja tão antiga quanto outras rivalidades no futebol brasileiro, tem se intensificado nas últimas décadas, especialmente devido a confrontos decisivos entre as equipes.

🚨 Assista no Prime Video com 30 dias grátis!

O embate entre os dois clubes começou a ganhar destaque em 2004, em um jogo pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. O Vasco venceu o Athletico-PR em São Januário por 1 a 0, em uma partida que gerou polêmica e muita tensão entre as equipes e suas torcidas. O resultado prejudicou as chances do Athletico na briga pelo título, enquanto o Vasco lutava para se manter na Série A. Esse jogo, com um contexto de alta pressão e importância, foi o estopim para o início de uma rivalidade que se tornaria ainda mais acirrada nos anos seguintes.

Outro momento crucial foi o confronto nas quartas de final da Copa do Brasil de 2011. Após um empate em Curitiba, o clima esquentou, com discussões acaloradas entre jogadores e membros das comissões técnicas. A situação piorou ainda mais no jogo de volta, em São Januário, quando o Vasco conseguiu um empate no fim do jogo e eliminou o Athletico-PR, aumentando a tensão entre as torcidas.

No entanto, o episódio mais marcante e lamentável dessa rivalidade aconteceu em 2013, durante a última rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo decisivo realizado na Arena Joinville, em Santa Catarina, o Athletico-PR brigava por uma vaga na Libertadores, enquanto o Vasco lutava para evitar o rebaixamento. Durante o primeiro tempo, com o Athletico-PR vencendo por 1 a 0, uma briga generalizada explodiu nas arquibancadas entre torcedores dos dois clubes.

As cenas de violência foram chocantes, com torcedores usando pedaços de madeira, barras de ferro e outros objetos como armas. A briga resultou em várias pessoas gravemente feridas, e a partida foi interrompida por cerca de uma hora.

A demora da polícia em intervir agravou ainda mais a situação, gerando muitas críticas e um grande debate sobre a segurança nos estádios. Quando o jogo foi retomado, o Athletico-PR venceu por 5 a 1, confirmando o rebaixamento do Vasco para a Série B. Contudo, o que ficou na memória foi a violência nas arquibancadas, que deixou uma cicatriz profunda na história do futebol brasileiro e na relação entre os dois clubes.

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Vasco e Athletico-PR (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATHLETICO-PR

QUARTAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 28 de agosto de 2024, às 20h;

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Amazon Prime Vídeo;

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP).

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, João Victor (Léo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho, Adson, Payet e Emerson Rodríguez; Vegetti. e Payet; Adson, Rayan e David.

ATHLETICO-PR (Técnico: Martín Varini)

Léo Link (Mycael); Léo Godoy, Thiago Heleno (Kaique Rocha), Mateo Gamarra e Fernando; Fernandinho (Gabriel Girotto), João Cruz e Zapelli; Nikão (Cuello), Di Yorio e Julimar