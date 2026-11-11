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Após a saída do técnico, Chapecoense define quem vai comandar a equipe contra o Vasco

Rodrigo Chipp assume como técnico interino e Ricardo Chuva será auxiliar na partida da Série A na Arena Condá

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 15:39
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Rodrigo Chipp, treinador de futebol, com óculos, braços cruzados, jaqueta esportiva cinza com faixa azul.
Rodrigo Chipp como técnico do time sub-20 do Santos (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

A Chapecoense confirmou a comissão técnica que comandará o time no confronto contra o Vasco, marcado para sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Vicenzi Casarini, o Rodrigo Chipp, será o técnico interino, com Ricardo Rafael dos Santos, o Ricardo Chuva, como auxiliar. A equipe está sem treinador desde quando Rafael Lacerda deixou o clube para assinar com o Vitória.

Rodrigo Chipp, de 39 anos, tem trajetória consolidada no futebol de base, iniciando sua carreira na Chapecoense em 2017, no Sub-20. Ele também trabalhou nas categorias de base do Figueirense e do Santos, além de atuar como auxiliar no Athletico-PR. No futebol profissional, comandou o Maringá em 2023 e 2024, participando de doze jogos no Campeonato Paranaense antes de deixar o clube.

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Rodrigo Chipp, jogador do Maringá FC, com camiseta verde e patrocínios Canção e Onixo
Rodrigo Chipp quando era técnico do Maringá (Foto: Reprodução)

Ricardo Chuva, de 46 anos, integra a comissão técnica permanente da Chapecoense desde o início da temporada, atuando como treinador de bolas paradas. Antes de chegar ao Verdão do Oeste, acumulou passagens por clubes como Amparo, Paulista, Sampaio Corrêa, URT, CRB, Guarani, Atlético-GO e XV de Piracicaba, além de ter trabalhado na própria Chapecoense em 2024.

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Os dois profissionais estarão à beira do gramado na Arena Condá para o duelo atrasado da Série A. A Chape já está rebaixada para a segunda divisão e começa a planejar 2027. Já o Vasco vê o jogo como divisor de águas para definir pelo que vai brigar nesta reta final: uma vaga na Libertadores ou somar pontos e garantir sua permanência na primeira divisão.

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