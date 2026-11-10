Andrés Gómez desperta interesse da Europa e pode deixar o Vasco na próxima janela

Um dos destaques do Vasco na temporada de 2026, Andrés Gómez pode deixar o clube na próxima janela de transferências. O Cruz-Maltino espera receber uma proposta de uma equipe europeia pelo atacante colombiano, que tem a possibilidade de não defender mais a equipe na próxima temporada.

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Segundo a apuração do Lance!, existe uma expectativa, tanto por parte do Vasco quanto do estafe do jogador, de que uma oferta chegue na próxima janela. O interesse do atleta em retornar ao futebol europeu, inclusive, não é novidade.

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Andrés Gómez durante a viagem da seleção da colômbia para os EUA (Foto: Reprodução)

Na entrevista coletiva de apresentação ao Vasco, Gómez já havia manifestado o desejo de voltar ao continente. O atacante, no entanto, ressaltou que pretende manter o foco no trabalho enquanto aguarda uma oportunidade.

— Voltei da Europa porque sinto que aqui no Brasil o futebol é muito mais vistoso do que onde estava. Gosto muito deste campeonato. Jogadores colombianos como Arias, Richard Ríos saíram para clubes top da Europa. Espero que esse seja o meu destino, mas primeiro tenho que trabalhar, obviamente. Confiando em Deus, se tudo der certo, vou voltar para a Europa.

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Andrés Goméz na apresentação do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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Destaque do Vasco em 2026

Contratado no meio da temporada de 2025 vindo do futebol francês, Andrés Gómez precisou de alguns meses de adaptação antes de ganhar protagonismo no elenco cruz-maltino. O atacante cresceu de rendimento e se tornou uma das principais peças ofensivas da equipe, com atuações de destaque nas semifinais e na final da Copa do Brasil.

Até o momento, o colombiano soma 51 partidas pelo Vasco, com oito gols e seis assistências, nesta temporada. Ele é o vice-artilheiro da equipe na temporada, atrás apenas de Puma Rodríguez, que marcou 11 vezes.

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O bom desempenho também rendeu reconhecimento internacional. Aos 24 anos, Gómez foi convocado pela seleção colombiana para disputar a Copa do Mundo de 2026, valorizando ainda mais o atacante no mercado internacional.

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