Marcelo Teixeira está no Bahia desde dezembro de 2022, quando o clube acertou a venda para a SAF do Grupo City. O profissional tem um longo trabalho ligado às categorias de base e captação de atletas, e entre 2011 e 2019, cumpriu a mesma função no Fluminense. Marcelo também é professor da CBF Academy e já atuou como scout do Manchester United (na América do Sul).