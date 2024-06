Vasco encara o Flamengo com a estreia do técnico Álvaro Pacheco; veja provável escalação

Álvaro Pacheco faz sua estreia no comando do Vasco no clássico contra o Flamengo (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco enfrenta o Flamengo pela 7ª rodada do Brasileirão, neste domingo (2), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. A grande novidade ficará por conta da estreia de Álvaro Pacheco após a demissão de Ramón Díaz.

O treinador trabalhou duas possibilidades para o clássico do fim de semana: 4-2-2 e 3-5-2. Embora a manutenção do que vinha sendo feito seja o mais provável, o comandante pode optar pela saída de Galdames para a entrada de Puma Rodríguez. David e Adson não estão relacionados.

A provável escalação do Vasco tem: Léo Jardim; João Victor, Maicon, Léo e Piton; Hugo Moura, Galdames, Sforza e Payet; Rayan e Vegetti.

O Vasco vem de um triunfo sobre o Vitória no Campeonato Brasileiro, além da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil diante do Fortaleza. O Cruz-Maltino sonha com mais três pontos para se aproximar do rival e da zona de vaga por Libertadores.

Além disso, a equipe comandada por Álvaro Pacheco busca encerrar com um longo jejum sem vencer o Flamengo pelo Brasileirão. A última vez que o Vasco triunfou sobre o Rubro-Negro pela principal competição nacional aconteceu em 2015.