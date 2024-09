Vasco e Atlético-MG já se enfrentaram duas vezes pela Copa do Brasil; confira

Atlético-MG e Vasco se enfrentaram este ano pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 00:35 • Rio de Janeiro

Uma das semifinais da Copa do Brasil 2024 colocará frente a frente Vasco e Atlético-MG. As duas equipes já se enfrentaram duas vezes na competição, ambas nas quartas de final, em 1994 e 1995.

Em 1994, o Vasco enfrentou o Atlético-MG nas quartas de final e venceu os dois jogos. No primeiro confronto, o Atlético saiu na frente com um gol do atacante Clayton, mas o Vasco virou com dois gols do meia França e um do atacante Hernande, vencendo por 3 a 1. No jogo de volta, no Mineirão, o Vasco derrotou o Atlético-MG por 4 a 3. Os gols do Atlético foram marcados por Darci, Gaúcho e Éder Lopes, enquanto França, Jardel, Hernande e Leandro Ávila garantiram a vitória do Vasco.

▶️ Veja a tabela da Copa do Brasil

Um ano depois, em 1995, as equipes se reencontraram na mesma fase. O Atlético-MG venceu o primeiro jogo no Maracanã por 1 a 0, com um gol de Carlos. No jogo de volta, no Mineirão, Valdir Bigode marcou no início do segundo tempo, levando a partida para os pênaltis após a vitória vascaína por 1 a 0. Na disputa de pênaltis, o Vasco venceu por 4 a 1, avançando para a semifinal.

Agora, 29 anos depois, Vasco e Atlético-MG se reencontram pela Copa do Brasil, desta vez em busca de uma vaga na final. Um sorteio definirá a ordem dos mandos de campo para os jogos e as datas-base serão os dias 2 e 17 de outubro.