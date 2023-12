- O Vasco enviou há dias a proposta de renegociação e aguardava a resposta da Elenko, que firmou hoje acordo para o pagamento do restante da dívida. A gestão reitera o compromisso na renegociação de dívidas históricas e recentes do Vasco com planejamento e previsibilidade, como vem sendo feito - explicou o Vasco em nota.