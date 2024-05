Vasco encara o Fortaleza nesta terça-feira (21), pela Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 21/05/2024 - 12:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco não efetou o pagamento dos direitos de imagem dos jogadores. Segundo o acordo, firmado em setembro de 2022, o depósito dos valores é realizado todo dia 20 no mês vigente, o que não ocorreu na ultima segunda-feira (20).

O atraso, que acontece em meio à disputa entre Pedrinho e a 777, pelo controle da SAF do Vasco, foi comunicado ao elenco cruz-maltino por Pedro Martins, diretor de futebol. A notícia for divulgada pelo Atenção Vascaínos e confirmada pelo Lance!.

A SAF do Vasco tinha a expectativa de que a 777 Partners fizesse um adiantamento de R$ 5 milhões para ajudar no fluxo de caixa do mês de maio. Com a liminar, a tendência é de que a empresa estadunidense não faça o depósito.

Na última semana, a diretoria de Pedrinho afirmou que encontrou o caixa zerado após a retomada do comando, que ocorreu no dia 15 de maio. Apesar da delicada situação financeira do clube carioca, o presidente afirmou em entrevista que os salários seguiriam em dia.

- Caso a gente entre e tenha já um colapso financeiro, pode ter certeza de que o salário estará em dia. O cenário que imaginamos dentro do caixa da SAF é que tem receita para giro. Meu comprometimento é que, se não tiver, eu honro com os salários em dia e com todas as despesas mensais do Vasco - disse Pedrinho.

Com os bastidores fervendo, o Vasco volta a campo nesta terça-feira (21) contra o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Uma vitória simples da equipe carioca garante vaga às oitavas de final da competição.

