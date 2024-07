Dimitri Payet foi susbtituído no início do primeiro tempo contra o Fortaleza. (Reprodução/Premiere)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 04/07/2024 - 00:16 • Rio de Janeiro

Para o alívio da torcida do Vasco, não parece ter sido nada grave com Dimitri Payet. O meia deixou a partida contra o Fortaleza aos treze minutos do primeiro tempo depois de sentir um desconforto na coxa direita, e foi substituído por JP.

O atleta já vem de uma lesão na coxa que o afastou por 22 dias. O francês voltou aos gramados na partida contra o Botafogo, no último sábado (29), mas mesmo assim não chegou a atuar os 90 minutos.

Dimitri Payet na partida enter Vasco x Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. (Foto: Daniel Castelo Branco/Pera Photo Press)

Mesmo com a susbtituição precoce, Payet não deve desfalcar o Vasco para a partida contra o Internacional. O jogador será reavaliado pelo departamento médico nos próximos dias. Confira o vídeo do momento que o camisa 10 deixa a Colina Histórica:



Na última rodada do Brasileirão, Rafael Paiva recebeu críticas por não colocar o camisa 10 como titular no clássico contra o Botafogo. Ele entrou no decorrer do jogo no lugar de Estrella, mas logo foi substituído, irritado, no início do segundo tempo.

Durante coletiva de imprensa, o técnico interino justificou que era necessário não forçar o francês para precaver nova lesão. Payet estava afastado dos gramados por cerca de um mês. Ele tinha entrado pela última vez no dia 2 de junho, quando o Vasco perdeu para o Flamengo.