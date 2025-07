Quantas vezes o torcedor já ouviu Fernando Diniz falar em chances criadas ou que o Vasco finalizou muito e faltou converter as oportunidades? Pois bem, contra o Bragantino, Grêmio e Independiente del Valle o técnico abordou o assunto nas coletivas. Esta é uma sina na segunda passagem pelo clube.

Desde que Diniz estreou pelo Vasco, o time já produziu 160 finalizações. Ao todo, 55 foram na direção do gol, 85 dentro da área, 75 fora da área e apenas 8% foram convertidas em gols.

Dentre os times do Brasileirão, hoje, o Vasco é o sexto que mais finaliza também desde a estreia do técnico. Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o Cruz-Maltino tem 14.5 finalizações por jogo com Diniz no comando.

Números dos times que mais finalizam desde a chegada de Diniz ao Vasco:

16.1 - Internacional

16.0 - Palmeiras

15.9 - Cruzeiro

14.9 - Fluminense

14.7 - Vitória

14.5 - Vasco

14.3 - Flamengo

14.2 - Grêmio

14.0 - Botafogo

13.8 - Sport

Finalizações do Vasco na 'Era Diniz'

160 totais

55 no gol (34%)

85 dentro da área (53%)

75 de fora da área (47%)

8% convertidas em gols

*Todos os dados disponibilizados pelo Sofascore

Vegetti foi o autor do gol do Vasco contra o Del Valle (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A falta de capricho ou de pontaria é algo que incomoda o técnico. Inclusive, após a eliminação para o Del Valle, Diniz falou que filme repetido e considerou que a classificação poderia ser encaminhada ou resolvida no primeiro tempo.

O Vasco segue sem vencer na volta das competições após a Copa do Mundo de Clubes. Já se passaram quatro jogos. O Cruz-Maltino perdeu os dois primeiros (Botafogo e Del Valle) e empatou os dois últimos (Grêmio e Del Valle).

Agora o Vasco tenta reverter esta situação fora de casa. O Cruz-Maltino volta a campo para enfrentar o Internacional às 18h30 de domingo (27), no Beira-Rio.