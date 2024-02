Reforço do Vasco, Sforza teve boa atuação na vitória da Argentina em cima do Brasil, por 1x0, no Pré-Olímpico. Agora, com o fim do torneio, a delegação voltou para Buenos Aires em voo fretado e Juan Sforza deve desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco vascaíno.