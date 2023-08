O jogador francês Dimitri Payet deve ser o novo reforço do Vasco para a temporada 2023, e segundo o jornal francês 'L'Équipe' deste domingo (13), dois rivais podem ter dado uma 'mãozinha' para que o atleta de 36 anos aceitasse jogar no Brasil. Jorge Sampaoli e Gerson, do Flamengo, trabalharam com Payet no Olympique de Marseille, têm uma boa relação com aquele que deve ser o novo camisa 10 vascaíno e teriam 'convencido' o francês a jogar e morar no Rio de Janeiro.