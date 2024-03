Nova Iguaçu x Vasco: clubes se reúnem e reforçam desejo para jogar no Maracanã

Vasco e Nova Iguaçu seguem querendo jogar no Maracanã (Foto: Staff Images/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 00:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Após uma reunião com o Nova Iguaçu, o Vasco publicou uma nota na madrugada desta quarta para quinta-feira (14 para 15), na qual os clubes reiteram o desejo de jogar a segunda partida da semifinal do Carioca no Maracanã. Até o momento, o confronto está marcado para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Durante toda esta quarta-feira, clubes e entidades divulgaram notas expondo as visões de cada lado. Depois de uma "guerra de narrativas" o governador do Rio, Cláudio Castro, postou um vídeo nas redes sociais afirmando que o Maracanã está disponível para a partida entre Nova Iguaçu e Vasco.

O primeiro jogo da semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu foi disputado no Maracanã. O jogo terminou empatado. Com isso, a Laranja da Baixada tem a vantagem do empate para se classificar para a grande final.

Vasco e Nova Iguaçu querem jogar segunda partida da semifinal no Maracanã (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

A partida entre Nova Iguaçu e Vasco será no domingo (17). A bola rola às 16h.