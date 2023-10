- Na minha opinião, fizemos um bom primeiro tempo, tivemos muito controle do jogo. Tivemos um pênalti que ao meu ver foi duvidoso. Fizemos o empate, depois no final do primeiro tempo sofremos um gol de bola parada que nos dá uma dificuldade a mais para entrar no segundo tempo, porque quando se está atrás do resultado tem que se expor um pouco mais. Mas é isso, um jogo, uma derrota, a única coisa que tenho para dizer para todos os vascaínos é que nós resistiremos. Vamos até o final - disse Maicon. O zagueiro comentou as vaias dos torcedores santistas: