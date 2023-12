No Brasileirão, Léo Jardim sofreu 50 gols e é o terceiro goleiro mais vazado da competição ao lado de Marcos Felipe, do Bahia. O atleta fica na frente apenas de Gabriel Vasconcelos, do Coritiba, e Gabriel Grando, do Grêmio. No entanto, arqueiro de 28 anos não sofreu gols em nove partidas.