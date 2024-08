Jogador do Atlético-GO dá joelhada na cara de Vegetti e é expulso contra o Vasco

Vegetti sofreu entrada dura de Maguinho no fim do jogo contra o Atlético-GO pela Copa do Brasil (Heber Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 23:28 • Goiânia (GO)

Lateral-direito do Atlético-GO, Maguinho foi expulso no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco. O jogador acertou uma joelhada no rosto de Pablo Vegetti no fim da partida.

No campo, o árbitro Rafael Klein havia punido o defensor do Dragão apenas com o cartão amarelo. No entanto, o responsável por comandar a partida foi chamado pelo VAR e aplicou um cartão vermelho após a forte entrada no centroavante argentino.

Com isso, o Atlético-GO não contará com Maguinho para o segundo e decisivo jogo em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário. No duelo, Vegetti recebeu atendimento médico, mas permaneceu em campo até o fim da partida.

Na próxima terça-feira (6), o Cruz-Maltino precisa de uma vitória simples para avançar de fase na competição nacional. Em caso de novo empate, o confronto será decidido nas cobranças de pênaltis.