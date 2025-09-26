Uma ala da oposição da atual diretoria do Vasco acusou a gestão do presidente Pedrinho de violar o estatuto do clube e pediu explicações quanto ao pedido de empréstimo de até R$ 80 milhões. O pedido foi formalizado na 4ª Vara Empresarial do Rio e está sob responsabilidade da administradora que cuida da recuperação judicial do Cruz-Maltino.

De acordo com o site "ge", o ofício tem oito páginas e foi assinado pelos Diego Vasquinho, Eduardo Roberty, Erivelton Lazarini, Flávio Lopes, Francisco Kronemberger, Maurício Corrêa, Tanguy Baghdadi e Vitor Roma, e endereçado a Pedrinho e aos presidentes do Conselho Deliberativo, da Assembleia Geral, do Conselho de Beneméritos e do Conselho Fiscal do Vasco.

Os sócios fizeram cobranças por transparência, como disponibilização de financiamento, parecer do Conselho Fiscal, de Beneméritos, nomeação de nova comissão do Conselho Deliberativo e Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em caso de aprovação.

O empréstimo de R$ 80 milhões teria como garantia 20% das ações da SAF que pertencem ao CRVG — parte dos 30% que o Associativo ainda detém. O contrato prevê carência de 12 meses, com possibilidade de quitação em até 36 meses, e aplicação de juros calculados em CDI mais 7% ao ano.

Vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal já explicou em entrevista que a operação já constava nos documentos da recuperação judicial.

— O fluxo de caixa foi comprometido por dívidas assumidas de forma irresponsável pela 777, muitas delas com vencimento imediato. Por isso, o empréstimo — necessário para equilibrar as contas sem abrir mão da responsabilidade financeira — já estava previsto tanto no pedido de recuperação judicial quanto no plano apresentado. Essa necessidade foi exposta de forma clara e transparente em todas as apresentações internas realizadas antes da formulação do pedido de recuperação judicial, inclusive para conselheiros e demais poderes do clube. Nenhuma novidade, portanto.