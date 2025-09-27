Abraço, folga e demissão: a polêmica que marcou Vasco x Cruzeiro em 2000

Neste sábado (27), às 19h30, em São Januário, Vasco e Cruzeiro se reencontram pela 25ª rodada do Brasileirão. Mas o duelo entre cariocas e mineiros inevitavelmente remete à semifinal da Copa João Havelange de 2000, quando aconteceu um dos episódios mais memoráveis da campanha do tetracampeonato brasileiro do Gigante da Colina — a demissão do técnico Oswaldo de Oliveira por Eurico Miranda, ainda no vestiário, após o jogo de ida.

Na partida de ida da semifinal da Copa João Havelange, disputada em São Januário, o Vasco vencia o Cruzeiro por 2 a 0 com dois gols de Euller, mas cedeu o empate nos minutos finais — um balde de água fria na torcida. O resultado irritou profundamente Eurico Miranda, então vice-presidente de futebol do clube.

Oswaldo de Oliveira no comando do Vasco, em 2000 (Foto: Arquivo L!)

Segundo relatos da época, Oswaldo teria abraçado o técnico cruzeirense Luiz Felipe Scolari, o Felipão, após a partida, o que desagradou Eurico. Após o empate, Oswaldo liberou o elenco para folga no domingo, com reapresentação marcada apenas para às 16h de segunda-feira. Para Eurico, inaceitável. Sem consultar o técnico, ele determinou que o treino fosse antecipado para às 9h da manhã de segunda.

A interferência no comando técnico foi a gota d'água. No vestiário, Eurico demitiu Oswaldo. A ruptura foi instantânea e definitiva.

- Não gostei desse abraço (em Felipão) e não tem sentido o time ficar sem atividade durante 48 horas quando vai decidir um título. Ordenei a mudança para a parte da manhã até porque tinha jogadores viajando para Salvador, Curitiba e São Paulo - justificou Eurico na época.

Para o elenco do Vasco, a decisão tomada na época foi equivocada. Os jogadores já haviam percebido que a relação entre o vice-presidente de futebol e Oswaldo estava desgastada. Então a questão do horário do treino foi apenas o estopim da situação.

Eurico Miranda era vice-presidente de futebol do Vasco em 2000, enquanto Antônio Soares Calçada estava na presidência (Foto: Sergio Moraes/Ag.Lance)

Joel Santana foi rapidamente anunciado como substituto, e assumiu o time para o jogo de volta, no Mineirão. O resultado deu razão à cartada de Eurico: o Vasco venceu por 3 a 1 com gols de Juninho Pernambucano, Euller e Romário, e avançou para a grande final contra o São Caetano.

Elenco do Vasco campeão brasileiro de 2000

Dois dias após o tetracampeonato, o Vasco também venceu a Copa Mercosul em uma virada histórica de 4 a 3 sobre o Palmeiras, consolidando um dos elencos mais marcantes da história do clube.

Apesar do título, Oswaldo guardou mágoas. Em entrevista ao canal Fanático Vascaíno em 2021, o treinador relembrou o episódio com pesar:

- Foi algo muito triste para mim, aquele trabalho ser interrompido. Na hora do orgasmo, eu saí. Muitos jogadores me ligaram, do campo e do vestiário, após a conquista da Mercosul - afirmou Oswaldo.

Reencontro anos depois

Com objetivos distintos no Brasileirão de 2025, Vasco e Cruzeiro voltam a se encontrar em um novo capítulo da rivalidade. Mas a lembrança da semifinal de 2000 segue viva na memória dos torcedores — marcada não apenas pelo talento em campo, mas também pelos bastidores turbulentos do clube de São Cristovão.

