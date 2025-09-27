Vidente crava vencedor de Vasco x Cruzeiro com gol contra decisivo

Vasco e Cruzeiro se enfrentam pelo, neste sábado (27), em jogo válido pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (Brasília) e uma vidente cravou quem será o vencedor do confronto que envolve duas torcidas gigantes.

São Januário deve receber mais um grande público para a partida entre Vasco e Cruzeiro. Apesar do apoio da torcida vascaína, a vidente Maria Siqueira apontou que os visitantes vão fazer a festa na Colina Histórica.

De acordo com as cartas, o Cruzeiro começa o duelo melhor e abre o placar, mas vê o Vasco igualar o jogo e empatar. Porém, na reta final, um gol contra ou uma falha grotesca vão acabar dando a vitória ao time comandado por Leonardo Jardim.

Dentro do campeonato, Vasco e Cruzeiro vivem realidades distintas. O Cruzmaltino precisa vencer para se afastar de vez da zona de rebaixamento, enquanto o Cabuloso segue na perseguição ao líder Flamengo e acredita no título.

Cruzeiro e Vasco no Parque do Sabiá, no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como chegam Vasco e Cruzeiro para o duelo

O Vasco da Gama chega para a partida embalado com uma sequência de seis jogos sem perder (quatro empates e duas vitórias). Para a partida contra o Cruzeiro, o Gigante da Colina terá o retorno de Rayan, um dos destaques da equipe que esteva suspenso na última partida contra o Bahia. Outro que deve voltar a equipe é o zagueiro Robert Renan, que estava no protocolo de concussão até esta sexta-feira (26).

Assim como o Cruzmaltino, o Cruzeiro também vive uma bos fase na temporada. A equipe mineira chega para o confronto vindo de seis vitórias seguidas no Brasileirão. Para o confronto, Lucas Villalba e Gabriel Barbosa estão fora da partida após receberem o terceiro cartão amarelo. O clube é o vice-líder do campeonato e viaja até o Rio de Janeiro em busca de diminuir a diferença para o Flamengo, que tem um jogo a menos no torneio.