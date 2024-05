Felipe Carregal Sztajnbok, VP jurídico do Vasco







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 17:54 • Rio de Janeiro

Em coletiva na tarde desta quinta (16), em coletiva na sede do Vasco, Felipe Carregal Sztajnbok, VP jurídico do Vasco, disse que na 1ª reunião com a 777, Josh Wander, dono da empresa, não compareceu por causa de uma consulta médica. E ironizou o clima que os dirigentes vascaínos tinham com a gestora da SAF do clube.