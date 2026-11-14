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IA crava placar de Chapecoense e Vasco pelo Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (14), na Arena Condá

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 08:10
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Jogador do Vasco chuta a bola durante o Vasco x Chapecoense.
Vasco x Chapecoense no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco e Chapecoense se enfrentam neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, em partida adiada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com partida decisiva para o Cruz-Maltino, a inteligência artificial projetou o placar e resultado.

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Projeção da IA:

Chapecoense 0 x 2 Vasco

A projeção para o confronto deste sábado aponta para uma vitória do Vasco pelo placar de 2 a 0 (com cenário alternativo de 2 a 1), impulsionada pelo forte contraste entre os momentos das equipes: enquanto o Cruzmaltino entra em campo pressionado pela necessidade urgente de somar pontos para abrir sete de vantagem sobre o Z-4 e praticamente selar sua permanência na Série A, a já rebaixada Chapecoense apenas cumpre tabela sob comando interino de Rodrigo Chipp e profundamente enfraquecida pelo desmanche no elenco — que incluiu a saída do técnico Rafael Lacerda, a rescisão de quatro peças importantes como Bolasie e Rafael Thyere, além da suspensão de Eduardo Doma e lesão de Garcez. Assim, mesmo com desfalques no meio-campo vascaíno, a superioridade técnica do trio ofensivo formado por Colidio, Bruno Duarte e Andrés Gómez deve prevalecer facilmente diante de uma defesa catarinense desentrosada.

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