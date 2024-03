Léo Jardim pelo Vasco contra o Água Santa na Copa do Brasil 2024. (Foto: Leandro Amorim/ Vasco)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 13/03/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois da atuação vexatória do time do Vasco contra o Nova Iguaçu no último domingo (10), algo de bom saltou aos olhos: os milagres de Léo Jardim no gol vascaíno. Não é exagero dizer que o Cruz-Maltino poderia ter saído do Maracanã goleado pelo o Laranjão se não fosse a atuação de gala do goleiro.

Apesar de não ter sido nem de longe o resultado que a torcida esperava, a noite foi inesquecível para o jogador de 26 anos. Léo Jardim acabou sendo bastante exigido durante a partida e bateu seu próprio recorde de defesas em uma partida desde que chegou ao Vasco. Foram 12 defesas: 5 normais e 7 consideradas difíceis. O recorde anterior era de 10 defesas na partida contra o Atlético-MG no segundo turno do Brasileirão 2023.

Além disso, se tornou o goleiro brasileiro com mais defesas em 2024 comparando com os outros 19 times da Série A. Já são 52 defesas em 14 jogos pelo Cruz-Maltino.

Mas não foi caso isolado da semifinal carioca. No jogo anterior, o camisa 1 foi o herói da classificação da Copa do Brasil depois de fazer diversas defesas duante os 90 minutos e pegar um pênalti contra o Água Santa, além de ter sido um dos pilares do elenco para a remontada para escapar do rebaixamento em 2023. Os milagres do goleiro vascaíno renderam frutos: uma convocação para a Seleção Brasileira.

Léo Jardim agarra pênalti e garante classificação para o Vasco na Copa do Brasil 2024. (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Com a lesão de Ederson, do Manchester City, Dorival Jr optou por Léo Jardim para repor o desfalque nos amistosos contra Espanha e Inglaterra ao final de março. Léo Jardim deverá se apresentar à Seleção na segunda-feira (18), após o jogo de volta da semifinal contra o Nova Iguaçu. O Campeonato Carioca terá pausa durante a Data Fifa, então a ausência do goleiro não prejudicará o Vasco.

Com a atuação contra o Nova Iguaçu, o jogador foi o quarto a receber Nota 10 da Sofascore no Carioca. Anteriormente, Pedro e Arrascaeta, do Flamengo, e Jhon Arias, do Fluminense, também conseguiram o feito. Confira: