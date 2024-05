Com ajuda de Pedrinho, Vasco fica próximo do acerto com Philippe Coutinho

Coutinho está cada vez mais próximo de retornar ao Vasco (Foto: Karim Jaafar/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 12:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Vasco, Pedrinho tem conversas avançadas pelo retorno de Philippe Coutinho ao Gigante da Colina. Segundo o "Uol", o Aston Villa aceitou um empréstimo até o fim de 2024.

A ideia de ambas as partes é de que o Cruz-Maltino tenha a opção de compra em definitivo do jogador em dezembro. O atleta possui contrato com o clube inglês até o meio de 2026, mas não está nos planos de Unai Emery.

Coutinho já manifestou interesse em voltar para o Vasco, mas ainda restam detalhes, como questões salariais, a serem negociados. O meia está disposto a reduzir seus ganhos, e o Aston Villa não planeja oferecer resistência.

Na última temporada, o ex-atleta da Seleção Brasileira atuou no Al-Duhail, do Qatar. No entanto, o meia encerrou sua passagem pela equipe do Oriente Médio e inicia suas férias.