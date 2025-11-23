Bahia x Vasco: Paulo Henrique volta aos relacionados e deve ser titular

Uma das ausências mais sentidas na equipe do Vasco, Paulo Henrique volta a parecer na lista de relacionados, e deve ser titular contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. O jogo acontece às 16h deste domingo (horário de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. 📺Cique aqui e saiba onde assistir

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Se por um lado o treinador perde peças importantes, por outro contará com três retornos significativos. Andrés Gómez e Carlos Cuesta, que estavam a serviço da seleção colombiana, estão novamente à disposição, assim como o lateral Paulo Henrique, que cumpriu suspensão após ser expulso contra o Juventude.

Paulo Henrique deve ser titular em Bahia x Vasco pela 35ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Desfalques do Vasco

Apesar do importante retorno de PH, Fernando Diniz lidará com dois desfalques importantes. A principal baixa é Philippe Coutinho. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Grêmio e está suspenso. Sem ele, Diniz deve optar por Matheus França.

continua após a publicidade

Já o lateral-esquerdo Victor Luís está fora devido ao protocolo de concussão. O jogador levou uma pancada na cabeça durante o duelo contra o Grêmio e, por regulamento, só poderá voltar aos gramados a partir desta segunda (24), em caso de liberação confirmada pela Comissão Médica da CBF.

Provável escalação

Com os retornos e desfalques, a provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê ou Thiago Mendes), Matheus França (David); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

continua após a publicidade

Em meio à pressão e com a reta final do campeonato se aproximando, o Vasco precisa de um resultado positivo para afastar o risco de rebaixamento e retomar a confiança. A expectativa da torcida é que os retornos e ajustes promovidos por Diniz tragam mais equilíbrio e intensidade ao time.