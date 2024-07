ANÁLISE: Vasco compete, vence, e mostra, mais uma vez, que a solução pode estar em casa

Vasco faz mais uma partida competitiva (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 08/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco mostra repertório sob o comando de Rafael Paiva. Diante de um misto Internacional, o Cruz-Maltino soube sofrer e, sobretudo, competir para vencer a primeira partida como visitante no Campeonato Brasileiro.

O Inter foi muito melhor do que a gente no primeiro tempo, conseguiram nos machucar muito, pressionaram muito forte Tivemos muita dificuldade de sair da pressão com bola limpa (…) A gente equilibrou no segundo tempo, jogou (…) Temos que tentar continuar jogando bem, equilibrados. Sofrendo como sofremos no primeiro tempo, sem tomar o gol. Temos falado muito sobre isso. Porque, quando a gente consegue jogar, a gente sabe que pode sempre buscar a vitória — analisou Rafael Paiva

A partida tinha toda uma simbologia, tendo em vista que o Internacional voltava a jogar no Beira-Rio após mais de 70 dias. O Colorado precisou jogar fora do Sul, em razão da tragédia no Estado.

O Inter foi para cima do Vasco, que não ficou preso a uma estrutura de jogo. Além disso, o Cruz-Maltino neutralizou diversas ações do adversário e foi melhorando conforme o tempo passava. Principalmente, com a entrada dos crias da base.

Rafael Paiva, que merece ser efetivado, conhece o elenco e sabe o que cada um pode dar de melhor. Ainda que o jogador esteja adaptado em outra função. E o "casamento fica perfeito" quando tem a mescla com a garotada da base, que mostrou, mais uma vez, que pode dar conta do recado.

Rafael Paiva em coletiva após a vitória sobre o Internacional (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Agora, o Vasco volta a entrar em campo para enfrentar o Corinthians na quarta-feira (10), em São Januário. A bola rola às 19h.