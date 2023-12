Se 2022 foi uma temporada de afirmação, 2023 serviu para Gabriel Pec se consolidar no Vasco. O atacante terminou o ano como titular e artilheiro, com 14 gols, oito deles marcados no Brasileirão. Com 22 anos, o jogador se valorizou e se tornou um dos principais ativos do elenco vascaíno, chamando a atenção de outros clubes.