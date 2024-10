Vasco concentra forças no Brasileirão por vaga na Sul-Americana

Vasco, de Philippe Coutinho (dir.) agora concentra forças no Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro

Eliminado da Copa do Brasil, o Vasco agora concentra suas atenções no Brasileirão com dois objetivos. O primeiro é alcançar os 45 pontos necessários para evitar qualquer risco de rebaixamento. O segundo é ir um pouco além e tentar uma das vagas na Copa Sul-Americana do próximo ano.

➡️Poucos gols no Brasileirão 2024! Campeonato pode ter artilheiro com menos gols na história; confira!

Décimo colocado, com 37 pontos em 29 jogos, o Vasco está cinco pontos à frente do Corinthians, que atualmente abre a zona de rebaixamento. A situação do clube carioca, no entanto, não chega a acender o sinal de alerta — ao menos de momento. A questão de momento é não deixar que a queda na Copa do Brasil, após empate por 1 a 1 com o Atlético-MG em São Januário, afete o grupo.

— Vamos sentir muito. Produzimos para ganhar e levar no mínimo aos pênaltis. Criamos para isso, e é frustrante tomar gol no final do jogo. Mas tenho orgulho do que produziu e pode produzir — disse o técnico Rafael Paiva após o jogo de sábado.

— (Precisamos) buscar pontuação agora de 45 pontos. Esse sentimento ruim tem que passar logo. O Vasco é muito grande e temos de contribuir para isso —, acrescentou o treinador.

Vasco tem boas chances de ir à Sul-Americana

Com mais nove jogos pela frente, sendo cinco deles em casa, o Vasco tem boas chances de buscar uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.

O Brasileirão oferece seis vagas para o torneio continental, destinadas às equipes que encerrarem entre a 7ª e a 12ª colocações do campeonato. Mas até mesmo o 14ª colocado pode garantir uma vaga; para isso, basta que times que estejam à frente assegurem vaga na Libertadores do próximo ano via Copa do Brasil ou Libertadores — Botafogo e Atlético-MG ainda têm essa possibilidade.