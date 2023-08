Conteúdo disponível na TV e no streaming, a ESPN também prepara um grande esquema de cobertura para o jogo com Felipe Motta apresentado edições do SportsCenter e participando dos principais programas jornalísticos da emissora diretamente do Morumbi ao longo do dia. Esquentando o clima para a partida, o SportsCenter Abre o Jogo com 30 minutos de duração irá ao ar às 18h30 apresentado por Alex Tseng. Às 19h, Rogério Vaughan assume o comando das emoções com os comentaristas Silas e Leonardo Bertozzi na cabine do estádio para a exibição de São Paulo x LDU ao vivo, com Eduardo Affonso fazendo a reportagem na beira do campo.