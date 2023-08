Na nota, a Portuguesa afirma que pelo Corpo de Bombeiros, o estádio tem capacidade liberada para 5.144 pessoas e pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, 4.440. Assim, atendendo perfeitamente o regulamento da quarta divisão nacional. Ainda na nota oficial, a Zebra que no ano passado e também pelas quartas de finais, o clube recebeu o Amazonas no seu estádio e não teve problemas com a estrutura do Luso Brasileiro. No final do comunicado, a Portuguesa espera que a CBF reveja o erro e coloque a partida na Ilha do Governador, também afirma que o jurídico do clube acompanha o caso e avalia entrar no STJD.