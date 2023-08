O catarinense Daniel Schmitt, natural de Blumenau (SC), atleta da Beach Sports Areia, patrocinado pela Vitafor, 29º do mundo, conquistou na noite do último domingo o título do torneio BT 100 de Cuiabá (MT), com premiação total de US$ 10 mil, jogando ao lado do paulista Leonardo Branco. Crédito da foto: @alemdosesportes