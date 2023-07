O clássico SanSão entre São Paulo x Santos acontece neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Estádio do Morumbi. O confronto é válido pela 15ª rodada do Brasileirão Série A e é uma boa oportunidade para quem gosta de apostar. Isso porque, um clássico é sempre recheado de muita emoção.