Gabi Gagliassi dá palpite para as semifinais da Superliga

Gabi Gagliassi, jogadora profissional do Tijuca Tenis Club e influenciadora com mais de sete milhões de seguidores nas suas redes sociais, deu seu palpite para as semifinais da Superliga feminina, que acontecem nesta quinta (3) e sexta-feira (4).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- O Osasco passou. Eu acho que o Praia, com certeza, vai passar, e o Minas também vai passar. Entre Fluminense e Sesi-Bauru, eu acho que vai ser um jogão. Quer dizer, todos os jogos vão ser jogões, né? Mas talvez o Bauru seja o vencedor. Essas são minhas apostas: Osasco, Bauru, Praia e Minas. - comentou a ponteira.

Como estão os confrontos pelas quartas de final?

O Sesi Bauru busca fechar a série contra o Fluminense nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), após ter vencido o primeiro confronto por 3 sets a 0. Se o Tricolor vencer, uma terceira partida será disputada na próxima semana, novamente no Rio.

continua após a publicidade

Já o Minas viaja a Barueri para enfrentar o Paulistano Barueri, também nesta quinta, em busca da segunda vitória e da vaga na semifinal.

O Praia Clube, que saiu na frente contra o Maringá, pode se classificar para a próxima fase eliminatória nesta sexta-feira (4), caso vença o segundo confronto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Time do Minas comemora vitória sobre o Barueri e Gabi gagliassi dá palpita para semifinais da Superliga (Foto: Divulgação/Minas Tênis Clube)

Osasco já está classificado

O Osasco venceu o Flamengo por 3 sets a 0 (25/18, 25/21, 25/23), pelo segundo jogo das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei, nesta quarta-feira (2), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Após vencer o primeiro confronto em casa, a equipe paulista avançou à semifinal da competição ao derrotar a equipe Rubro-Negra em uma série melhor de três.