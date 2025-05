Defesa do Corinthians vive pior início de Brasileirão desde 2006; veja os números

O Corinthians segue com dificuldades para ajustar sua defesa. Em oito rodadas do Brasileirão, o Timão sofreu 14 gols, o pior início na competição desde 2006. Esse é o terceiro pior desempenho desde que o torneio passou a ser disputado no formato de pontos corridos, em 2003.

Na última rodada, o clube alvinegro saiu na frente do Mirassol, mas levou dois gols dos mandantes na segunda etapa e perdeu por 2 a 1. O Corinthians foi comandado por três treinadores desde o início da competição: Ramón Díaz, Orlando Ribeiro, de forma interina, e Dorival Júnior, que esteve à beira do campo nas duas últimas partidas, na derrota do sábado (11), e na vitória por 4 a 2 sobre o Internacional.

Campeão em quatro oportunidades na era dos pontos corridos: 2005, 2011, 2015 e 2017, o Corinthians ficou conhecido ao longo dos anos por defesas sólidas, principalmente sob o comando de Tite e Fábio Carille, mas sofre para reencontrar essa identidade.

Nos primeiros jogos de 2006, o Corinthians foi comandado por Ademar Braga. A equipe vinha do título do Brasileirão do ano anterior, e era conhecido pelo seu poder ofensivo, com jogadores de destaque como Tevez e Nilmar. Na defesa, a equipe também tinha suas dificuldades

Gols sofridos pelo Corinthians nas primeiras oito rodadas do Brasileirão (2003-2025)

2003: 13 gols 2004: 20 gols 2005: 16 gols 2006: 14 gols 2007: 5 gols 2008: Não disputou 2009: 7 gols 2010: 8 gols 2011: 4 gols 2012: 11 gols 2013: 5 gols 2014: 4 gols 2015: 7 gols 2016: 6 gols 2017: 5 gols 2018: 6 gols 2019: 4 gols 2020: 10 gols 2021: 6 gols 2022: 8 gols 2023: 12 gols 2024: 8 gols 2025: 14 gols

Atualmente, o Corinthians luta para não piorar suas estatísticas. O pior início defensivo do clube alvinegro foi em 2004, quando ainda nas primeiras rodadas, foi goleado por 6 a 0 contra o Athletico Paranaense, em pleno Pacaembu. Na temporada atual, o Timão amarga uma derrota por 4 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, que piorou os números do clube alvinegro.

Timão foi derrotado para o Mirassol na última rodada do torneio (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Ranking dos Anos com Mais Gols Sofridos pelo Corinthians nas Primeiras Oito Rodadas do Brasileirão (2003-2025)

2004: 20 gols 2005: 16 gols 2006: 14 gols 2025: 14 gols 2003: 13 gols 2023: 12 gols 2012: 11 gols 2020: 10 gols 2024: 8 gols 2010: 8 gols 2022: 8 gols 2009: 7 gols 2015: 7 gols 2016: 6 gols 2018: 6 gols 2017: 5 gols 2013: 5 gols 2007: 5 gols 2011: 4 gols 2014: 4 gols 2019: 4 gols

Próximo jogo

Sem Gustavo Henrique, que se recupera de uma cirurgia de hérnia, Dorival Júnior sofre para encontrar uma dupla ideal para a defesa. Ao longo de seus quatro jogos no comando do Timão, o treinador testou André Ramalho, Cacá e Félix Torres, mas ainda não definiu os titulares.

No grupo, Dorival Júnior ainda pode recorrer a João Pedro Tchoca, que iniciou o ano com moral, mas não entra em campo desde o empate por 1 a 1 com o Bahia, na estreia do Brasileirão, no dia 30 de março.

O Corinthians volta a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo domingo (18). Na Neo Química Arena, o Timão recebe o Santos, no Clássico Alvinegro, às 16h (de Brasília), em duelo válido pela nona rodada da competição nacional.